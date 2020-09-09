Пожарная опасность сохранится до 12 сентября.

Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / фото ГСЧС

В течение ближайших дней в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также Стало известно, когда в Украину придет похолодание

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, по прогнозу синоптиков, в течение 9-12 сентября в южной части Украины, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской, Черниговской, Ривненской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / Укргидрометцентр

Погода в Украине