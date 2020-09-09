Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Пожарная опасность сохранится до 12 сентября.
В течение ближайших дней в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Стало известно, когда в Украину придет похолодание
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, по прогнозу синоптиков, в течение 9-12 сентября в южной части Украины, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской, Черниговской, Ривненской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине
- До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.
- В среду, 9 сентября, в Украине температура днем поднимется до +27°. По всей стране без осадков.
- Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что погода осенью в Украине будет преимущественно теплой, периоды похолодания будут короткими. Последняя десятидневка сентября порадует украинцев хорошей погодой. Ожидается умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков.
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