Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

15:17, 9 сентября 2020
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Пожарная опасность сохранится до 12 сентября.

Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / фото ГСЧС
Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / фото ГСЧС

В течение ближайших дней в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 

Стало известно, когда в Украину придет похолодание

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр

Так, по прогнозу синоптиков, в течение 9-12 сентября в южной части Украины, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской, Черниговской, Ривненской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / Укргидрометцентр
Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / Укргидрометцентр

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