Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Волынской области
Возможны затопления сельхозугодий, хозяйственных построек и приусадебных участков.
В течение 10-13 июля на реках Волынской области ожидается повышение уровней воды.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, 10-13 июля при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см на р. Припять в створе поста Речица происходить дальнейшее превышение опасной отметки. Возможны затопления сельхозугодий, хозяйственных построек, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.
Напомним, в пятницу, 10 июля, в Украине практически без осадков, температура до +31°.
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