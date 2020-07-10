Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Волынской области

10:53, 10 июля 2020
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Возможны затопления сельхозугодий, хозяйственных построек и приусадебных участков.

Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Волынской области / УНИАН
Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Волынской области / УНИАН

В течение 10-13 июля на реках Волынской области ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 10-13 июля при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см на р. Припять в створе поста Речица происходить дальнейшее превышение опасной отметки. Возможны затопления сельхозугодий, хозяйственных построек, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.

Напомним, в пятницу, 10 июля, в Украине практически без осадков, температура до +31°.

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Теги: #погода
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