Погода на сегодня: в Украине потеплеет (карта)
На юге температура до +31°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 июля, в Украине практически без осадков, температура до +31°.
Климатологи рассказали, как глобальное потепление повлияло на разные регионы Украины
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +29°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).
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Погода в Украине
- Винница+28°... +17°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+29°... +13°
- Киев+26°... +16°
- Кропивницкий+28°... +14°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+28°... +18°
- Львов+28°... +16°
- Николаев+29°... +15°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+25°... +12°
- Тернополь+27°... +15°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+25°... +16°
- Чернигов+26°... +15°
- Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+24 °
Влажность:75 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:26 %
Восход:05:53
Закат20:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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