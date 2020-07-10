Погода на сегодня: в Украине потеплеет (карта)

На юге температура до +31°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 июля, в Украине практически без осадков, температура до +31°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +29°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +28°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).

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