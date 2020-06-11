Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Самая жаркая погода будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
Стало известно, когда в Украине спадет жара
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +17°, днем до +34°.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +18°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+34°... +19°
- Житомир+32°... +19°
- Запорожье+34°... +19°
- Ивано-Франковск+25°... +16°
- Киев+33°... +19°
- Кропивницкий+34°... +19°
- Луганск+35°... +20°
- Луцк+27°... +18°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+35°... +19°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+33°... +20°
- Ровно+28°... +18°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+31°... +20°
- Тернополь+26°... +16°
- Харьков+33°... +21°
- Херсон+37°... +20°
- Хмельницкий+28°... +19°
- Черкассы+32°... +21°
- Чернигов+33°... +19°
- Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+24 °
Влажность:61 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:38 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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