Синоптики предупредили о грозах, граде и сильных дождях в Украине
Сильные дожди ожидаются в западных областях.
В среду, 17 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Стало известно, когда в Украине похолодает
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 17 июня грозы, в отдельных районах, кроме крайнего востока страны, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.
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