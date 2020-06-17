Синоптики предупредили о грозах, граде и сильных дождях в Украине

09:48, 17 июня 2020
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Сильные дожди ожидаются в западных областях.

В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В среду, 17 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Стало известно, когда в Украине похолодает

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 17 июня грозы, в отдельных районах, кроме крайнего востока страны, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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