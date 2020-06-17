В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +31° (карта)
Самая жаркая погода ожидается на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.
Стало известно, когда в Украине похолодает
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +16°, днем до +28°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +25°.
В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +17°, днем до +30°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 17 июня - Митрофана. Если ветер дует с севера - будет плохая погода.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +16°
- Днепр+28°... +18°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+25°... +17°
- Запорожье+29°... +19°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+30°... +18°
- Кропивницкий+27°... +15°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+24°... +17°
- Львов+23°... +16°
- Николаев+26°... +17°
- Одесса+24°... +18°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+28°... +15°
- Сумы+30°... +17°
- Тернополь+23°... +16°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+27°... +17°
- Хмельницкий+24°... +16°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+31°... +18°
- Черновцы+24°... +14°
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+19 °
Влажность:96 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:05:43
Закат20:37
Видимость:16 км
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