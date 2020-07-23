Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных

11:59, 23 июля 2020
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На юг и восток вернется жара.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине местами пройдут дожди, в южные и восточные регионы вернется жаркая погода. 

Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в субботу на западе и местами в центре Украины пройдут дожди с грозами. Самая жаркая погода будет на юге - до +33 градусов, в остальных регионах от +24 до +31 градуса.

В воскресенье, 26 июля, на западе и в центре сохранятся дожди. На юге днем столбики термометров поднимутся до +34, в остальных регионах - до +25...+33 градусов. 

Напомним, в четверг, 23 июля в Украине без осадков, температура днем поднимется до +30°.

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Теги: #погода#дождь#жара
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