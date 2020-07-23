Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных
На юг и восток вернется жара.
На выходных в Украине местами пройдут дожди, в южные и восточные регионы вернется жаркая погода.
Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в субботу на западе и местами в центре Украины пройдут дожди с грозами. Самая жаркая погода будет на юге - до +33 градусов, в остальных регионах от +24 до +31 градуса.
В воскресенье, 26 июля, на западе и в центре сохранятся дожди. На юге днем столбики термометров поднимутся до +34, в остальных регионах - до +25...+33 градусов.
Напомним, в четверг, 23 июля в Украине без осадков, температура днем поднимется до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +12°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+27°... +12°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +11°
- Киев+23°... +14°
- Кропивницкий+27°... +14°
- Луганск+27°... +12°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+27°... +18°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+23°... +11°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+25°... +14°
- Чернигов+22°... +10°
- Черновцы+23°... +13°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+23 °
Влажность:89 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:46 %
Восход:06:03
Закат20:28
Видимость:16 км
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