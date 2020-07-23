Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +30° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 июля в Украине без осадков, температура до +30°.
Стало известно, когда в Украине похолодает
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +30°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +12°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +12°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+27°... +12°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+24°... +12°
- Киев+23°... +14°
- Кропивницкий+27°... +14°
- Луганск+27°... +12°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+23°... +11°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+25°... +14°
- Чернигов+22°... +10°
- Черновцы+23°... +13°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+22 °
Влажность:89 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:46 %
Восход:06:03
Закат20:28
Видимость:14 км
Фаза луны:
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