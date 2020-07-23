Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +30° (карта)

Теплее всего будет на юге.

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Согласно данным Погода УНИАН, 23 июля в Украине без осадков, температура до +30°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +30°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +12°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +29°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.

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