Уже в конце недели в Украине станет теплее.

В ближайшие дни в Украине периодически будет идти дождь, местами осадки будут с грозами, а по ночам еще будут заморозки. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 25 апреля

В четверг, по данным синоптика, в восточных и западных областях ожидаются дожди. На остальной территории страны будет без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +15...+21 °С. В южных, центральных и восточных областях ночью +9...+14 °С, а днем воздух прогреется до комфортных +20...+25 °С.

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Погода 26 апреля

"В пятницу, 26 апреля, на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Ветер южный с переходом на западный, 7 - 12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с", - прогнозирует Кибальчич.

Температура воздуха ночью ожидается на Правобережье +3...+8 °С, на Левобережье +10...+15 °С. Днем максимальная температура ожидается на Левобережье, +17...+22 °С, а на Правобережье будет +10...+15 °С.

Погода 27 апреля

В субботу ночью в северных областях, а днем местами в западной части пройдут дожди. На остальной территории Украины, по данным синоптика, будет без осадков. Температура ночью опустится до +2...+7 °С, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С. Днем по всей Украине будет +16...+21 °С.

Погода 28 апреля

В конце недели существенных осадков в Украине не предвидится. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6...+11 °С, днем воздух прогреется до +17...+23 °С, а в Крыму вообще будет до +27 °С.

Потепление в Украине - что известно

О том, что в конце недели в Украине потеплеет, говорит и известный синоптик Наталья Диденко. Однако, по ее данным, в субботу-воскресенье в Украине будет прекрасная погода, везде солнечно и +18...+23 градуса.

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