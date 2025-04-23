В некоторых областях температура повысится аж до +27°...+28°.

В середине недели, 24 апреля, по всей Украине ожидается теплая погода, но с дождями и грозами. Столбики термометров покажут +23°...+27°, а в Сумской области воздух прогреется аж до +28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +27°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +24°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°, гроза.

В Тернополе 24 апреля ночью будет +11°, днем +25°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +24°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +10°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +11°...+27°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +26°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +27°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +13°...+26°.

В Одессе 24 апреля - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +21°.

В Херсоне в четверг ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +28°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +9°...+20°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +7°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.

24 апреля - приметы погоды

Если в этот день дождь, то будет хороший урожай зерновых.

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