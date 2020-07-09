Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Завтра в Украине потеплеет.

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В ближайшие дни погода в Украине будет переменчивой: после потепления снова придет прохладная погода.

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Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"В ближайшие сутки погоду будет определять холодный воздух из Атлантики, но Украина останется в поле повышенного давлении, из-за чего возможны местами кратковременные дожди в западных и северных областях. 10 июля в большинстве областей будет без осадков", - сообщила она.

По ее информации, 11 июля также будет без осадков, но в этот день к Украине подойдет еще один атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди с грозами на западе.

По ночам столбики термометров будут показывать 8-16 градусов тепла, на побережье моря - 15−20 выше нуля. А днем ожидается от 20 до 27 градусов тепла. 11 июля в Украине будет наблюдаться рост температуры до 28-33 градусов.

А 12-13 июля на погоду повлияют атмосферные фронты, поэтому вновь придут кратковременные дожди с грозами в большинстве областей. Поэтому температурный фон снова снизится к более комфортным значениям: по ночам 10-16 градусов тепла, на побережье морей до плюс 20, а днем - 23−28 выше нуля.

"А дальше ожидается в Украине не стабильная погода с дождями и температурой 20−27 градусов, на юге возможно плюс 30", - добавила Наталья Голеня.

Напомним, 9 июля в Украине практически без осадков, температура до +29°.