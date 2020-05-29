На западе Украины объявили штормовое предупреждение

09:52, 29 мая 2020
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 29 мая, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня пройдут дожди, местами немного потеплеет (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"29 мая в западной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, зимой 2019-2020 в Украине из-за глобального потепления не было метеорологической зимы и снега.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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