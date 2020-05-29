На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В пятницу, 29 мая, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня пройдут дожди, местами немного потеплеет (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"29 мая в западной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, зимой 2019-2020 в Украине из-за глобального потепления не было метеорологической зимы и снега.
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