На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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В пятницу, 29 мая, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"29 мая в западной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, зимой 2019-2020 в Украине из-за глобального потепления не было метеорологической зимы и снега.