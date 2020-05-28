В Укргидрометцентре рассказали, почему зимой в Украине не было снега
Из-за потепления южные районы Украины постепенно приближаются к греческому климату.
Зимой 2019-2020 в Украине из-за глобального потепления не было метеорологической зимы и снега.
Сегодня в Украине пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (карта)
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
"В этом году в Украине зимы не было вообще. Потому что зима - это устойчивый переход средней суточной температуры через 0 градусов в сторону понижения. Устойчивого перехода не было, то есть зимы в Украине не было.
Конечно, это результат глобального потепления. Средняя температура повысилась на 1,5-2 градуса за последние 30 лет. Это очень большая аномалия. Это приводит к тому, что снег, если и выпадает, то он не задерживается и тает", - объяснил он.
Кроме того, Кульбида рассказал, что из-за потепления южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому.
"То есть заметно повышение температуры и уменьшение эффективности осадков за счет их испарения. Это приводит к тому, что засушливость климата в южных степных районах Украины растет", - пояснил он.
Напомним, в четверг, 28 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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