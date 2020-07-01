Местами ожидается сильный ветер.

На Юге и Востоке Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В среду, 1 июля, Юге и Востоке Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 1 июля в юго-восточной и восточной частях Украины грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень небезпечност, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 1 июля, в Украине практически без осадков, температура поднимется до +33°.