Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура до +33° (карта)

Самая жаркая погода будет на юге.

Сегодня в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 июля, в Украине практически без осадков, температура до +33°.

Читайте также В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов

Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +33°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +28°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +30°.

УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.