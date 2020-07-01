Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура до +33° (карта)
Самая жаркая погода будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 июля, в Украине практически без осадков, температура до +33°.
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов
Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +28°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +16°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+29°... +18°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+28°... +18°
- Кропивницкий+29°... +17°
- Луганск+30°... +18°
- Луцк+27°... +17°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+32°... +17°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+31°... +19°
- Сумы+26°... +16°
- Тернополь+26°... +16°
- Харьков+28°... +17°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+26°... +16°
- Черкассы+29°... +16°
- Чернигов+26°... +16°
- Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+24 °
Влажность:75 %
Давление:750 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:05:48
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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