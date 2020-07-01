Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура до +33° (карта)

08:00, 1 июля 2020
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Самая жаркая погода будет на юге.

Сегодня в Украине будет жарко / фото УНИАН
Сегодня в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 июля, в Украине практически без осадков, температура до +33°.

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов

Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +33°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +28°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +30°.

УНИАН
УНИАН

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Теги: #погода#жара
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