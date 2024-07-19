Максимально температура будет повышаться до +35°, а на западе ожидается +22°...+24°.

На выходных, 20 и 21 июля, мощная жара не будет мучить украинцев. Только на юге и востоке ожидается +33°...+35°, на остальной территории температура будет более щадящей. Самая прохладная погода ждет жителей западных областей, где температура снизится до +22°...+24°. Осадков будет немного, в воскресенье дожди пройдут на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем +28°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +16°...+28°. В воскресенье температура будет +16°...+27°, пасмурно, дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +33°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +22°...+32°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +21°, днем +30°, практически безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +19°...+32°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +23°, днем +30°. В воскресенье температура составит +22°...+31°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +21°...+32°, гроза. В воскресенье - небольшая облачность, +21°...+34°, возможен небольшой дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +25°, днем +35°. В воскресенье ночью ожидается +24°, днем +35°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +20°, днем +32°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +34°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +31°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +20°, днем +34°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +13°, днем до +23°. В воскресенье ночью температура составит +14°, днем столбики термометров покажут +24°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +15°, днем +26°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность. Температура ночью составит +18°, днем +24°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +25°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +18°...+22°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +27°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, +17°...+24°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +23°, днем +34°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +23°...+32°.

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