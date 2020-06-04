Подтоплений не ожидается.

На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды / украинская Wikipedia

В течение 4-6 июня реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гідроментцентр.

Так, во второй половине суток 4 июня и в течение 5-6 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях Боржавы до 2,0 м (над уровнями на 08:00 3 июня), без угрозы негативных последствий.

Напомним, 4 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.