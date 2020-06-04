Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +23° (карта)

Теплее всего будет на востоке.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 4 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.

Читайте также Народный синоптик дал прогноз погоды на июнь

Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков. температура ночью до +9°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидаюет переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +21°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +10°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +19°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +9°, днем до +20°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.