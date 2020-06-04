Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +23° (карта)
Теплее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.
Народный синоптик дал прогноз погоды на июнь
Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков. температура ночью до +9°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидаюет переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +21°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +10°, днем до +20°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +19°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +9°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +10°
- Днепр+21°... +11°
- Донецк+21°... +9°
- Житомир+17°... +10°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+19°... +12°
- Киев+17°... +11°
- Кропивницкий+20°... +13°
- Луганск+21°... +11°
- Луцк+18°... +10°
- Львов+19°... +12°
- Николаев+19°... +15°
- Одесса+20°... +14°
- Полтава+19°... +12°
- Ровно+18°... +11°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+19°... +11°
- Тернополь+18°... +11°
- Харьков+20°... +12°
- Херсон+21°... +13°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+20°... +13°
- Чернигов+19°... +10°
- Черновцы+21°... +13°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+26 °
Влажность:73 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:21 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
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