Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Закарпатья

09:50, 5 июня 2020
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Подтоплений не ожидается.

Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Закарпатья / фото УНИАН
Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Закарпатья / фото УНИАН

В течение 5-6 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в течение 5-6 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, в нижних течениях Боржавы до 2,0 м (над уровнями на 08:00 3 июня), без угрозы негативных последствий.

Напомним, в пятницу, 5 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

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Теги: #погода
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