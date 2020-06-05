Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Закарпатья
Подтоплений не ожидается.
В течение 5-6 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, в течение 5-6 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, в нижних течениях Боржавы до 2,0 м (над уровнями на 08:00 3 июня), без угрозы негативных последствий.
Напомним, в пятницу, 5 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
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