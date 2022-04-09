В Украине потеплеет местами до +16.

Погода в Украине в начале недели будет холодное и сырое. Ближе к выходным ожидается потепление.

Об этом сообщает УНИАН.Погода.

С понедельника, 11 апреля, в Украине ожидаются дожди почти по всей территории. Сухо будет в восточных областях - Харьковской, Луганской и Донецкой.

При этом дождь с мокрым снегом возможен в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Винницкой областях.

Средняя температура днем ожидается на уровне +9…+11.

При этом во вторник, 12 апреля, и среду, 13 апреля, ожидается пасмурная погода, местами возможны осадки.

Потепление в Украине ожидается к концу недели. По данным синоптика Натальи Диденко, потепление вероятно с 15 апреля.

В то же время по данным Укргидрометцентра потеплеет уже в четверг, 14 апреля. Столбик термометра поднимется до +11…+13, а местами до +16.

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