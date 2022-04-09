Наталья Диденко отметила, что в отдельных районах возможен мокрый снег.

Погода на большей территории Украины 10 апреля будет достаточно холодной. Местами пройдут дожди, которые могут перейти в мокрый снег при снижении территории.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Синоптическое воскресенье в Украине принесет и дождь, и снег, и солнце, и штормовой ветер, и значительный температурный контраст от 2 градусов мороза до 22 градусов тепла!" - говорится в сообщении.

Погода в Украине 10 апреля

10 апреля в западных, северных областях и в большинстве центральных областей Украины погода ожидается холодной. Температура воздуха здесь будет завтра днем ​​только +7...+12 градусов

При этом в западных областях ночью столбики термометров опустятся до +1…+5 градусов, а в Карпатах местами - 0…-2 градуса мороза.

По словам синоптика, в восточных и южных областях, в Полтавской области, в Днепре и Кропивницком 10 апреля ожидается теплая погода. Воздух прогреется до отметки +12…+18 градусов, а местами до +19…+22 градусов.

В то же время дожди ожидаются в центральных и северных областях, а местами в западных регионах и отдельных районах Одесской области.

"При существенном понижении температуры воздуха дождь может переходить в мокрый снег. И сегодня, и завтра в восточных, центральных областях Украины и в южной части ветер ожидается сильным, порывистым!" - предупредила Диденко.

При этом она отметила, что следующая неделя будет преимущественно холодной, а потепление возможно с 15 апреля.

Погода в Киеве 10 апреля

В Киеве в воскресенье ожидается облачная погода с периодическим дождем.

"В столице завтра – внимание! - ощутимо похолодает, предполагается не выше +8...+10 градусов. Соответственно, станет еще холоднее и в домах, поэтому объемы теплых брюк, свитеров и многоярусных носков увеличатся", - подытожила синоптик.

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