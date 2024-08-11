В понедельник Украина расположится между двумя циклоническими системами, отметила Наталья Диденко.

Погода в Украине в понедельник, 12 августа, будет в основном сухой и солнечной. Повышение температуры воздуха возможно с 16-17 августа, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

"В понедельник Украина расположится между двумя циклоническими системами. Одна - севернее Ирландии, другая - на северо-востоке. От Скандинавии через центр Европы до Балкан вытянулась масштабная зона высокого атмосферного давления, где будет преобладать сухая погода. Украина будет относиться к зоне влияния антициклона - поэтому понедельник окажется повсюду сухим, более солнечным", - отметила она.

Погода в Украине 12 августа - температура и осадки

Как добавила Диденко, температура воздуха в течение дня ожидается +24…+29 градусов, а в южной части +28…+32 градусов.

Видео дня

По ее прогнозу, локальные дожди вероятны в ближайшую ночь и утром 12 августа в северных областях и на северо-востоке Украины.

Погода в Киеве 12 августа

В Киеве в понедельник осадков не ожидается, разве что в ближайшую ночь пройдет небольшой дождь, отметила синоптик.

"Северо-западный ветер будет умеренным, ночью и утром порывистым. Максимальная температура будет колебаться около +25 градусов", - написала Диденко.

Напомним, ранее прогнозировалось, что 11 августа осадков в Украине практически не будет. Только на западе страні местами покапают небольшие дожди. Температура останется без существенных изменений: в большинстве областей будет комфортная летняя погода и лишь на юге и юго-востоке температура повысится до +30° и чуть выше.

Вас также могут заинтересовать новости: