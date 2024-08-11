Небольшие дожди вероятны только местами на западе страны.

В конце недели, 11 августа, осадков в Украине практически не останется. Только на западе страні местами покапают небольшие дожди. Температура останется без существенных изменений: в большинстве областей будет комфортная летняя погода и лишь на юге и юго-востоке температура повысится до +30° и чуть выше. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет +24°...+27°, а на Закарпатье воздух прогреется до +29°. В отдельных областях покапают небольшие дожди.

На севере Украины ожидается сухая погода с переменной облачностью и температурой в пределах +24°...+25°. Только в Сумской области воздух прогреется до +28°.

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На востоке страны сегодня будет преобладать небольшая облачность, а воздух тут прогреется до +28°...+31°.

В центральной части тепло распределится неравномерно. В Винницкой и и Черкасской областях будет +26°...+27°, а на остальной территории воздух прогреется до +28°...+31°. Без осадков.

Жителей юга Украины сегодня ждет ясная и практически безоблачная погода. Тут столбики термометров покажут +30°...+33°, также без дождей.

Приметы погоды 11 августа

В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками. Если в этот день не будет заморозков, то и 5 сентября не заморозит.

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