По прогнозу Наталки Диденко, 1 марта осадков в Украине не будет.

Весна придет в Украину с солнцем, сухой погодой и теплом. Синоптик Наталка Диденко опубликовала прогноз погоды на 1 марта и предупредила, что, по предварительным прогнозам, с 6 марта ожидается увеличение облачности и небольшое похолодание.

Погода 1 марта - температура воздуха и осадки

Как отметила синоптик, температура воздуха в течение 1 марта в основном будет колебаться в пределах +7…+12 градусов:

"В западных областях +12…+19 градусов, во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской - местами +7…+10 градусов".

По прогнозу Диденко, 1 марта осадков в Украине не будет.

"Будет много солнца", - отметила она.

Ветер - юго-восточный, умеренный, на западе временами порывистый, до сильного, предупредила синоптик.

Погода 1 марта в Киеве

В столице первый день весны порадует теплом.

"В Киеве весна начнется с птичками, солнцем, свежей прохладной ночью и теплым днем до +10 градусов", - отметила Диденко.

Прогноз на 29 февраля

Как писал УНИАН, зима распрощается с украинцами теплой и сухой погодой. По всей стране 29 февраля ожидается небольшая облачность, а столбики термометров покажут от +5° на северо-востоке до +14° на западе. В Закарпатской области воздух прогреется до +19°.

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