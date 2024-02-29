Из-за поднятия грунтовых вод российская тяжелая техника может увязнуть, что даст время на переобустройство украплений Сил обороны.

Наступление весны можно использовать в пользу Сил обороны Украины из-за изменения погоды.

"Сейчас с наступлением весны могут подняться грунтовые воды, и конечно, что это приведет к подтоплению окопов. Это к оборудованию позиций на местах. Конечно, это время можно выиграть и использовать в нашу пользу, поскольку противнику достаточно сложно определенное будет вести наступательные действия именно с применением тяжелой техники - танков, боевых бронированных машин различных типов (БМП, БРДМ, БМД и других)", - заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Он сказал, что это время Силы обороны могут использовать для обустройства укреплений, поскольку сейчас находятся в стратегической обороне.

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"Наша основная задача - это сточение наступательного потенциала противника на всех его направлениях. И конечно, что именно это время можно максимально продуктивно и результативно использовать в нашу пользу", - добавил Евлаш.

Также он сказал, что Силы обороны ожидают помощи от западных партнеров. Кроме того, в это время будет происходить подготовка украинских резервов.

Война в Украине - главные новости

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие месяцы будет сложно. Особенно будет сложно в марте - апреле. Кроме того, Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая.

Также Зеленский назвал этот год "переломным", и заметил, что от него может зависеть формат окончания войны.

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