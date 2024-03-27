На западе Украины сегодня будет ветрено / фото ua.depositphotos.com

В ряде областей Украины на сегодня объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода ожидается уже в ближайшее время и сохранится до конца суток.

"В ближайший час, с удержанием до конца суток 27 марта, в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

  • Волынская;
  • Ривненская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая.
В семи областях Украины объявлен І уровень опасности / фото Укргидрометцентр

Погода в Украине - прогноз на 27 марта

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, лишь на востоке страны местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем составит +10°...+15°. На высокогорье Карпат ожидается +5°...+10°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность и сухая погода без осадков

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем по области покажут +10°...+15°, а в самом Киеве будет от +11° до +13°.

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