Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.

В ряде областей Украины на сегодня объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода ожидается уже в ближайшее время и сохранится до конца суток.

"В ближайший час, с удержанием до конца суток 27 марта, в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода в Украине - прогноз на 27 марта

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, лишь на востоке страны местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем составит +10°...+15°. На высокогорье Карпат ожидается +5°...+10°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность и сухая погода без осадков

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем по области покажут +10°...+15°, а в самом Киеве будет от +11° до +13°.

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