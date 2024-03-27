В ряде областей Украины на сегодня объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, непогода ожидается уже в ближайшее время и сохранится до конца суток.
"В ближайший час, с удержанием до конца суток 27 марта, в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Погода в Украине - прогноз на 27 марта
Сегодня, по данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность.
Без осадков, лишь на востоке страны местами пройдет небольшой дождь.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура днем составит +10°...+15°. На высокогорье Карпат ожидается +5°...+10°.
На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность и сухая погода без осадков
Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем по области покажут +10°...+15°, а в самом Киеве будет от +11° до +13°.