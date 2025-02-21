Вдоль побережья области также ожидается значительное волнение моря.

В Одессе на 21 февраля объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Утром и днем 21 февраля ожидаются порывы северо-восточного ветра, 15-17 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

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Также вдоль побережья Одесской области сегодня ожидается значительное волнение моря, ведь скорость ветра составит 12-17 м/с.

В Одесской области 21 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Днем воздух прогреется до 0°...-5°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с. Столбики термометров днем покажут -1°...-3°.

По данным синоптиков, с 20 февраля началось влияние поля пониженного давления. Постепенно будет усиливаться ветер северных направлений. Местами ожидается небольшой снег.

На водоемах области продолжится ледообразование. Толщина льда будет составлять 5-10 см. Температура морской воды 2-3°.

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