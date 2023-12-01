Непогода будет бушевать также и в Одесской области.

На сегодня, 1 декабря, в Одессе и Одесской области синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей.

Синоптики предупреждают о сильном ветре, который будет в течение суток.

"Одесса и Одесская область. Порывы юго-западного ветра 15-20 м/с в течение суток 1 декабря", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, объявлен І уровень опасности, желтый.

Непогода в Одессе

26-27 ноября по Одессе прокатилась страшная непогода, которую принес мощный циклон с юга.

Как сообщал УНИАН, во время шторма в Одессе из-за сильного ветра случилась серьезная авария на котельной: упала труба высотой более 100 метров.

Впоследствии стало известно, что из-за повреждения на котельной в Пересыпском районе без отопления остались 246 многоквартирных домов, что привело к временному прекращению отопления для 120 тысяч жителей, а также остановке работы 25 образовательных учреждений и медицинских учреждений.

27 ноября сообщалось, удалось запустить котельную с разрушенной ветром 100-метровой трубой.

Всего число погибших от непогоды, бушевавшей в Украине, составляет 12 человек. Еще 23 человека пострадали, среди них - 2 ребенка.

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