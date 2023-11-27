Части потребителей начали предоставлять тепло в тестовом режиме.

В Одессе удалось запустить котельную с разрушенной ветром 100-метровой дымоходной трубой. Ее часть упала накануне, в результате чего тысячи людей остались без отопления.

"Восстановлена работа поврежденной вследствие непогоды котельной. Сейчас в тестовом режиме предоставляется тепло для 120 тысяч абонентов в Одессе. К утру в домах людей должно быть тепло. Спасибо КП "Теплоснабжение города Одессы", городским властям, специалистам "Одессагаз", сотрудникам ГСЧС и всем аварийным службам за работу!" – сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В коммунальном предприятии "Теплоснабжение города Одессы" уточнили, что работа котельной "Северная-2" восстановлена, гидравлика стабилизирована. Котельная будет работать в тестовом режиме до утра.

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Отмечается, что работы по ликвидации последствий разрушения трубы котельной продолжаются.

Местные жители пишут в социальных сетях, что "из сломанной трубы повалил дым".

Непогода в Одессе: авария на котельной

Как сообщал УНИАН, в Одессе во время непогоды из-за сильного ветра на котельной большой мощности произошла серьезная авария – упал дымоход высотой более 100 метров. Мэр города Геннадий Труханов пообещал как можно скорее запустить котельную.

27 ноября стало известно, что из-за разрушения на одной из котельных города в Пересыпском районе остались без отопления 246 многоквартирных домов, 120 тысяч населения, 25 образовательных учреждений и медучреждений.

Труханов заявил, что в случае невозможности запуска котельной городские власти вместе со специалистами "Одессагаз" и других профильных служб проработали возможность подключения модульных котельных как резервный вариант.

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