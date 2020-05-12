Жителей Киева предупреждают о грозах и сильном ветре

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Жителей Киева предупреждают о грозы и сильный ветер / УНИАН

Во вторник, 12 мая, в Киеве ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 м/с.

Читайте также В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"12 мая в Киеве ожидаются порывы и шквалы ветра 15-20 м/с, днем грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в течение 12-13 мая в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.