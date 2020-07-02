В Киеве завтра температура до +33°, без осадков
В столице завтра будет жарко.
Погода в Киеве 3 июля будет жаркой, температура днем до +33°.
В Украину идет сильная жара: появился прогноз погоды до конца недели
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +33°, вечером - до +32°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,5 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:51, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 июля, в Украине практически без осадков, температура до +36°.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +19°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+31°... +20°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+30°... +17°
- Киев+31°... +19°
- Кропивницкий+32°... +17°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+29°... +18°
- Львов+27°... +18°
- Николаев+31°... +19°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+30°... +16°
- Ровно+29°... +17°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+29°... +17°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+34°... +18°
- Хмельницкий+29°... +19°
- Черкассы+30°... +18°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+30°... +18°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+22 °
Влажность:56 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:48
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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