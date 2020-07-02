В Киеве завтра температура до +33°, без осадков

17:00, 2 июля 2020
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В столице завтра будет жарко.

Завтра в Киеве будет жарко / ua.depositphotos.com
Завтра в Киеве будет жарко / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 3 июля будет жаркой, температура днем до +33°.

В Украину идет сильная жара: появился прогноз погоды до конца недели

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +33°, вечером - до +32°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:51, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 июля, в Украине практически без осадков, температура до +36°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#жара
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