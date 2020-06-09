В Киеве завтра без осадков, температура до +31°
В столице завтра будет жарко.
Погода в Киеве 10 июня будет жаркой, температура днем до +31°.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +34° (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +27°. Ветер юго-восточный, до 4,7 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:07.
Как сообщал УНИАН, 10 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+29°... +15°
- Днепр+33°... +18°
- Донецк+33°... +18°
- Житомир+29°... +16°
- Запорожье+33°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+31°... +18°
- Кропивницкий+33°... +18°
- Луганск+34°... +18°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+23°... +15°
- Николаев+30°... +15°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+27°... +16°
- Симферополь+33°... +17°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+27°... +15°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+27°... +14°
- Черкассы+30°... +19°
- Чернигов+31°... +19°
- Черновцы+26°... +14°
Виргиния, США
+20°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+20 °
Влажность:60 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:43
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей