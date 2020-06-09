В Киеве завтра без осадков, температура до +31°

17:00, 9 июня 2020
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В столице завтра будет жарко.

В Киеве завтра будет жарко / ua.depositphotos.com
В Киеве завтра будет жарко / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 10 июня будет жаркой, температура днем до +31°.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +34° (карта)

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +27°. Ветер юго-восточный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:07.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

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Теги: #Киев#погода
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