В Киеве завтра без осадков, температура до +30°

17:00, 18 июня 2020
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В столице завтра будет жарко.

В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН
В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 19 июня будет жаркой, температура днем до +30°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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