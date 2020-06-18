В Киеве завтра без осадков, температура до +30°
В столице завтра будет жарко.
Погода в Киеве 19 июня будет жаркой, температура днем до +30°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, 19 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +15°
- Днепр+28°... +18°
- Донецк+27°... +16°
- Житомир+29°... +16°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+23°... +15°
- Киев+26°... +18°
- Кропивницкий+27°... +17°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+26°... +19°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+31°... +21°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+24°... +16°
- Черкассы+27°... +18°
- Чернигов+29°... +20°
- Черновцы+23°... +15°
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+19 °
Влажность:83 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:70 %
Восход:05:43
Закат20:38
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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