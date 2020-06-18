В Киеве завтра без осадков, температура до +30°

В столице завтра будет жарко.

В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 19 июня будет жаркой, температура днем до +30°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.

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