В Киеве завтра без осадков, температура днем до +27°

Вечером в столице до +23°.

В Киеве завтра без осадков / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 1 июля будет теплой, температура днем до +27°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер западный и юго-западный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:50, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 июля, в Украине практически без осадков, температура до +33°.

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