В Киеве завтра без осадков, температура днем до +27°
Вечером в столице до +23°.
Погода в Киеве 1 июля будет теплой, температура днем до +27°.
Киевлян предупредили о грозах 30 июня
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер западный и юго-западный, до 4,7 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:50, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, в среду, 1 июля, в Украине практически без осадков, температура до +33°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+30°... +19°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+26°... +16°
- Кропивницкий+31°... +16°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+34°... +20°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+24°... +15°
- Симферополь+29°... +19°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+23°... +13°
- Харьков+30°... +19°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+27°... +13°
- Черновцы+24°... +14°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+21 °
Влажность:61 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:47
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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