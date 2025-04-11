Уже завтра погода в Украине начнет улучшаться.

Суббота, 12 апреля, станет в Украине переходным днем от зимней к весенней погоде. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Уже завтра, по ее словам, станет теплее, хотя ближайшей ночью все еще ожидаются заморозки.

"12-го апреля в Украине ожидается дневная температура воздуха +7...+12 градусов, на Луганщине и Харьковщине до +14 градусов", - спрогнозировала она.

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Что касается осадков, то их в субботу уже почти не будет. Только ночью на западе пройдет мокрый снег, а днем на юго-востоке - остатки циклона с дождем, мокрым снегом и сильным ветром.

Погода в Киеве

В Киеве 12 апреля уже будет без осадков. Ночью столбики термометров покажут около нуля градусов, а завтра днем воздух в столице прогреется до +7...+9 градусов.

Сейчас в Украине действует І уровень опасности. На юге страны прошел значительный снег, который парализовал движение транспорта. В частности, движение ограничено на Николаевщине, а также трасса Одесса - Николаев буквально "остановилась" из-за множества ДТП.

В Николаеве коммунальщики работают в усиленном режиме. Дороги обрабатываются противогололедными реагентами. Местами на городских дорогах образовались пробки. Из-за непростой погоды движение троллейбусов и трамваев в Николаеве осуществляется с задержкой графиков.

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