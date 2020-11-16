Завтра в Киеве - пасмурно и холодно: температура опустится до 0°

17:00, 16 ноября 2020
35

Завтра в столице - без осадков.

Завтра в Киеве - пасмурно / фото УНИАН
Завтра в Киеве - пасмурно / фото УНИАН

Во вторник, 17 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров опустятся до 0°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Завтра в Украине похолодает и начнутся сильные дожди, в двух областях - с мокрым снегом (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем воздух прогреется максимум до 0°.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4,3 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление - 757 мм рт. ст.

Народный прогноз на 17 ноября

17 ноября — Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет. Если уток на зимовку осталось много, зима будет теплой.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикпрогноз погодыпогода в Киевепохолодание в Киевепогода на завтраосень в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
47 %
752 мм
5.6 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять