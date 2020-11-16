Завтра в Киеве - пасмурно и холодно: температура опустится до 0°
Завтра в столице - без осадков.
Во вторник, 17 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров опустятся до 0°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра в Украине похолодает и начнутся сильные дожди, в двух областях - с мокрым снегом (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем воздух прогреется максимум до 0°.
Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4,3 м/с. Без осадков.
Атмосферное давление - 757 мм рт. ст.
Народный прогноз на 17 ноября
17 ноября — Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет. Если уток на зимовку осталось много, зима будет теплой.
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+12°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+12 °
Мин./макс. температура:0° / +15°
Влажность:47 %
Давление:752 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:54
Закат16:54
Видимость:16 км
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