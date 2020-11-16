Завтра в Киеве - пасмурно и холодно: температура опустится до 0°

Завтра в столице - без осадков.

Завтра в Киеве - пасмурно / фото УНИАН

Во вторник, 17 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров опустятся до 0°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем воздух прогреется максимум до 0°.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4,3 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление - 757 мм рт. ст.

Народный прогноз на 17 ноября

17 ноября — Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет. Если уток на зимовку осталось много, зима будет теплой.

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