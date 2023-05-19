Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о высокой вероятности возникновения лесных пожаров.

В Киеве и Киевской области три дня подряд ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, опасность будет сохраняться 19, 20 и 21 мая.

"19-21 мая по Киевской области и Киеву чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

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Синоптики призывают быть осторожными в обращении с огнем на открытом воздухе.

Погода 19 мая - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность.

В западных областях, днем и в южной части местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории страны будет без осадков.

Ветер северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем будет комфортной, 21-26°, на крайнем западе страны кое-где свежее - лишь 17-20°.

По данным синоптика Натальи Диденко, в Киеве сегодня днем воздух прогреется до +22...+23 градусов, небольшие осадки возможны в отдельных районах столицы.

В дальнейшем, по ее данным, в Украине будет преобладать теплая погода. В то же время ожидаются дожди и грозы, но они будут выпадать неравномерно.

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