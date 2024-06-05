Столбики термометров поднимутся до 28 градусов.

Погода в Украине в четверг, 5 июня, в Киевской области и Киеве ожидается облачная с прояснениями. Осадков не предвидится, ветер будет северо-западным 7-12 м/с, прогнозируют в Укргидрометцентре.

Ночная температура в области будет колебаться в пределах 12-17°, а днем ожидается на уровне 23-28°.

Синоптики добавили, что температура воздуха в Киеве поднимется до 23-28°, а ночью уже опустится до 15-17°.

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Прогноз погоды по Украине

В Укргидрометцентре прогнозируют, что завтра в Украине будет сухо, кроме нескольких регионов. Кратковременные грозы и дожди ожидаются лишь на северо-востоке страны, днем и в западных и Одесской областях. Самый высокий показатель температуры - 32° - будет в юго-восточной части.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич предупреждает о грозовых дождях и граде в нескольких регионах в течение недели. Однако в большинстве областей Украины прогнозируется неустойчивая и жаркая погода.

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