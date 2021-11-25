Осадков в столице 26 ноября не ожидается.

В пятницу, 26 ноября, в Киеве потеплеет. Однако ощущение тепла будет скрадывать сильный ветер.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, ночью в столице ожидается +3°, а днем воздух прогреется до +7°.

Однако из-за ветра можно не почувствовать потепления. Ветер ожидается южный, а его скорость будет достигать 3,8 - 6 м/с.

Читайте такжеКиев засыпало первым снегом (фото, видео)

Весь день в Киеве будет облачная погода с прояснениями, без осадков.

Атмосферное давление утро будет на уровне 744 миллиметра ртутного столба, а к вечеру опустится до 740.

Погода в Украине 26 ноября

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +8°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.

В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +5°.

В Тернополе 26 ноября ночью будет +3°, днем +6°,облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +6°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +3°...+9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Виннице будет +4°...+7°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +6°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+4°.

В Одессе 26 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +11°.

В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +8°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

В Днепре завтра температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +3°...+9°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +3°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +4°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская