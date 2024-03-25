Осадков в столице уже не ожидается.

Во вторник, 26 марта, погода в Киеве начнет стабилизироваться: дожди покинут столицу, а температура повысится на пару градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в Киеве будет около +3°, а днем воздух прогреется до +7°...+9°. Ожидается облачная погода, но с прояснениями. Без осадков.

Ветер чуть усилится и будет дуть с севера, 7-12 м/с. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться, 740-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 26 марта - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность, легкий дождь. Ночью +1°, днем +10°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +9°.

В Тернополе 26 марта ночью будет +2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +14°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +2°...+11°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +2° днем +10°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, сильный дождь, температура воздуха +4°...+12°.

В Одессе 26 марта - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +10°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +12°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +12°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +12°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, дождь, +3°...+5°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +13°.

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