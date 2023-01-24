25 января в столице будет солнечная, но холодная погода.

В среду, 25 января, в Киеве ожидается сухая и холодная погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в ночь на среду, столбики термометров в столице опустятся до -2°...-3°, днем температура не поднимется выше "нуля", а ближе к вечеру вновь опустится до -1°...-2°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет несильным, северного направления. Его скорость ожидается в пределах 0,6-1 м/с. Атмосферное давление в норме, 758-760 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +2°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, мокрый снег.

В Тернополе 25 января ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -3°...-1°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью -3° днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем -1°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем 0°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-1°.

В Одессе 25 января - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +1°.

В Херсоне в среду ночью будет -2°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -7°..-1°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, 0°...+5°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -7°, днем +1°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем 0°.

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