25 января в Украине станет еще немного холоднее / фото Rebecca Scholz, Pixabay

В среду, 25 января, в Украине продолжится постепенно похолодание. Ночные морозы усилятся до -1°...-7°, а днем в большинстве областей будет 0°...-1°. Лишь местами на юге и крайнем западе столбики термометров поднимутся выше. Также в Волынской, Ривненской и Ивано-Франковской областях ожидается мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем -1°.
  • Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +2°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.
  • В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, мокрый снег.
  • В Тернополе 25 января ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -1°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем -1°.
  • В Виннице завтра будет -3°...-1°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в среду будет ночью -3° днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем -1°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем 0°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-1°.
  • В Одессе 25 января - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +1°.
  • В Херсоне в среду ночью будет -2°, днем +1°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.
  • В Запорожье температура ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -7°..-1°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем +1°.
  • В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, 0°...+5°.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -7°, днем +1°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем 0°.
Погода в Украине 25 января будет преимущественно сухой / фото УНИАН

Приметы погоды 25 января

В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

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