Поздно вечером в столице ожидается дождь.

В пятницу, 24 февраля, в Киеве будет пасмурно и ветрено. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура опуститися до -4°, а днем потеплееет до +4°. Ожидается пасмурная погода, однако вероятны прояснения. Днем в Киеве будет сухо, а поздно вечером ожидется небольшой дождь.

Также 24 февраля в столице усилится южный ветер, постоянная скорость которого будет до 4,2 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит понижаться. Утром будет 746 миллиметров ртутного столба, а ближе к ночи - 739.

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Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +7°, ливень.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Тернополе 24 февраля ночью будет 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +9°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет -1°...+5°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...0°.

В Одессе 24 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем 0°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -6°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -6°...+4°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +1°.

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