В Киеве потеплеет до +5°: прогноз погоды на 22 января
Завтра в Киеве еще немного потеплеет, а в небе покажутся облака.
В последний рабочий день недели, 22 января, в Киеве потеплеет до +5°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Завтра погода порадует украинцев теплом до +9° (карта)
Согласно прогнозу, ночью похолодает до -3°, а днем столбики термометров покажут +5°.
Весь день будет наблюдаться небольшая облачность, но солнце все-таки порадует киевлян. Без осадков.
Скорость ветра днем составит 3,8 м/с, а к вечеру усилится до 4,8 м/с.
Атмосферное давление 743 мм ртутного столба.
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Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-5 °
Мин./макс. температура:-2° / +11°
Влажность:65 %
Давление:754 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:24
Закат17:18
Видимость:16 км
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