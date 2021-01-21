В Киеве потеплеет до +5°: прогноз погоды на 22 января

Завтра в Киеве еще немного потеплеет, а в небе покажутся облака.

Завтра в Киеве еще немного потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

В последний рабочий день недели, 22 января, в Киеве потеплеет до +5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью похолодает до -3°, а днем столбики термометров покажут +5°.

Весь день будет наблюдаться небольшая облачность, но солнце все-таки порадует киевлян. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 3,8 м/с, а к вечеру усилится до 4,8 м/с.

Атмосферное давление 743 мм ртутного столба.

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