В понедельник, 16 мая, в Киеве будет не очень тепло. В первой половине дня ожидается +10°...+15°, днем столбики термометров максимально поднимутся до +19°, а вечером вновь опустятся до +15°
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня в столице ожидается пасмурная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер будет преимущественно северо-западный, а его скорость составит 2,5 - 4 м/с. Атмосферное давление пониженное, 748 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +22°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +20°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°.
В Тернополе 16 мая ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +24°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +9°...+24°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
В Виннице сегодня будет +7°...+19°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +20°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+18°.
В Одессе 16 мая - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +24°.
В Херсоне в понедельник ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°.
В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+17°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +20°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +7°...+20°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +19°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.