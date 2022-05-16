Сегодня в Украине будет в меру тепло / фото УНИАН

Неделя в Украине начнется с в меру теплой и сухой погоды. В понедельник, 16 мая, в большинстве областей ожидается небольшая облачность, на востоке - практически безоблачно. Столбики термометров днем покажут от +17° до +20°, а на юге и в некоторых западных областях потеплеет до +22°...+24°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +22°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +20°.
  • В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°.
  • В Тернополе 16 мая ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +24°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +9°...+24°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
  • В Виннице сегодня будет +7°...+19°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +20°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+18°.
  • В Одессе 16 мая - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +24°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°.
  • В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+17°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +20°.
  • В Днепре температура ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +7°...+20°.
  • В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +19°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.
Погода в Украине 16 мая / фото УНИАН

Народные приметы на 16 мая

16 сентября - день Василисы и Домны. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели.

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