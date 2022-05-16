Существенных осадков не ожидается.

Неделя в Украине начнется с в меру теплой и сухой погоды. В понедельник, 16 мая, в большинстве областей ожидается небольшая облачность, на востоке - практически безоблачно. Столбики термометров днем покажут от +17° до +20°, а на юге и в некоторых западных областях потеплеет до +22°...+24°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +20°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°.

В Тернополе 16 мая ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +24°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +9°...+24°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Виннице сегодня будет +7°...+19°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+18°.

В Одессе 16 мая - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +24°.

В Херсоне в понедельник ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+17°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +7°...+20°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +19°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.

Народные приметы на 16 мая

16 сентября - день Василисы и Домны. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели.

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