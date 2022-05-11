В четверг, 12 мая, в Киеве ожидается теплая, но ветреная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет до +12°, а днем столбики термометров поднимутся до +27°. Весь день в столице будет практически безоблачная погода.
Веер 12 мая ожидается юго-западный, а его скорость будет достигать 4,2 - 5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 744-746 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 12 мая
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, небольшой дождь.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, небольшой дождь.
В Тернополе 12 мая ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+28°, практически безоблачно.
В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +28°.
В Виннице завтра будет +13°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +11°, днем +28°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +27°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+24°.
В Одессе 12 мая - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +21°.
В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +23°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +23°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+23°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +9°...+19°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +21°.