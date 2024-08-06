Синоптик Наталья Диденко разкзаала, когда температура в столице повысится.

В Киеве вскоре ожидается возвращение жары. Температура может подняться до +40°. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Пока что прогноз подтверждается", - говорит синоптик.

Она опубликовала прогностическую диаграмму на ближайшие дни для Киева.

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"Легко разобраться. Красная линия - дневная температура воздуха и хорошо видно, как с 13-14 августа эта линия поднимается вверх до серьезных даже +40 градусов. Про +40 градусов не скажу, но все же к сильной жаре желательно быть готовым", - предупредила Наталка Диденко.

В Украину идет новая волна мощной жары - что известно

В первой декаде августа самая жаркая погода ожидается в западных и южных регионах Украины. Во второй декаде жара распространится на большую часть страны и только в третьей декаде произойдет снижение температуры, начиная с западных и северных областей.

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что в Европе 5-15 августа ожидается жара до +40° и выше. Впоследствии этот раскаленный воздух придет в Украину. Первыми жару почувствуют жители западных и южных областей, где столбики термометров будут подниматься до +34...+38 °С.

В целом температура в августе этого года ожидается на 2 - 2,5 °С выше нормы и будет колебаться по стране в пределах +22...+26 °С.

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