Синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах в Карпатах
Объявлен I уровень опасности.
В пятницу, 26 июня, в Карпатском регионе Украины ожидается ухудшение погодных условий.
Сегодня в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"26 июня в Карпатском регионе грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в селе Смольная Дрогобычского района Львовской области из-за сильных дождей на склоне горы есть угроза сдвига почвы с деревянным жилым домом.
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