Синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах в Карпатах

09:24, 26 июня 2020
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Объявлен I уровень опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 26 июня, в Карпатском регионе Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Сегодня в Украине будет тепло и без осадков (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"26 июня в Карпатском регионе грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в селе Смольная Дрогобычского района Львовской области из-за сильных дождей на склоне горы есть угроза сдвига почвы с деревянным жилым домом.

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Теги: #погода#Гроза
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