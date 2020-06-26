Синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах в Карпатах

Объявлен I уровень опасности.

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В пятницу, 26 июня, в Карпатском регионе Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"26 июня в Карпатском регионе грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в селе Смольная Дрогобычского района Львовской области из-за сильных дождей на склоне горы есть угроза сдвига почвы с деревянным жилым домом.