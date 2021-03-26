В Карпаты идет весна: в горах - солнечно, температура повысилась до -8° (фото)
На горе Поп Иван Черногорский - ясно.
Сегодня, 26 марта, в Карпатах установилась безоблачная погода.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
Настоящая весна уже здесь: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +16°
"На горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер северо-восточный 5-6 м/с", - говорится в сообщении.
В горах начинает теплеть: температура воздуха поднялась до -8°.
Прогноз погоды в Украине на 26 марта: данные погоды УНИАН
В пятницу, 26 марта, осадки отступят. Только в Крыму ожидается мокрый снег. Практически на всей территории Украины выглянет солнце и потеплеет до +10°. Холоднее всего будет в Симферополе, здесь столбики термометров поднимутся до +2°.
В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.
Во Львове в пятницу ожидается переменная облачность, ночью -2°, днем +9°.
В Одессе 26 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
- Винница+9°... +1°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+6°... -4°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -3°
- Киев+10°... +3°
- Кропивницкий+10°... +1°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+10°... 0°
- Одесса+10°... +1°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+6°... 0°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+7°... 0°
- Харьков+10°... 0°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+9°... +3°
- Чернигов+9°... +1°
- Черновцы+9°... -3°