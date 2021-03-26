В Карпаты идет весна: в горах - солнечно, температура повысилась до -8° (фото)

09:21, 26 марта 2021
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На горе Поп Иван Черногорский - ясно.

В Карпатах установилась хорошая погода / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
В Карпатах установилась хорошая погода / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 26 марта, в Карпатах установилась безоблачная погода.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Настоящая весна уже здесь: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +16°

"На горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер северо-восточный 5-6 м/с", - говорится в сообщении.

В горах начинает теплеть: температура воздуха поднялась до -8°.

Прогноз погоды в Украине на 26 марта: данные погоды УНИАН

В пятницу, 26 марта, осадки отступят. Только в Крыму ожидается мокрый снег. Практически на всей территории Украины выглянет солнце и потеплеет до +10°. Холоднее всего будет в Симферополе, здесь столбики термометров поднимутся до +2°.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.

Во Львове в пятницу ожидается переменная облачность, ночью -2°, днем +9°.

В Одессе 26 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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Теги: Карпатыгорыпоход в горы
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